POL-PPWP: Auf der Flucht vor der Polizei geblitzt

Kaiserslautern (ots) - Fast wäre ein 67-jähriger Stadtbewohner Opfer eines Betrugs geworden. Durch sein schnelles Handeln konnte er aber Schlimmeres verhindern. Dem Mann fiel auf, dass über sein Konto eines Online-Reiseportals eine Übernachtung in einem Hotel in Kalkutta gebucht wurde. Umgehend stornierte er den Auftrag und sperrte seine Kreditkarte, so dass es gar nicht erst zu einer Abbuchung kommen konnte. Dadurch entstand dem Senior kein finanzieller Schaden. Den ...

mehr