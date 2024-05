Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wahlplakate beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Augenzeuge meldete der Polizei am Donnerstagnachmittag, dass im östlichen Stadtgebiet mehrere Wahlplakate beschädigt wurden. Nach seinen Angaben zogen gegen 14:30 Uhr vier Jugendliche durch den Hilgardring und rissen Plakate von den Laternenmasten herunter. Hierfür kletterte einer von ihnen immer auf die Schultern eines anderen und durchtrennte die Befestigungen. Im Anschluss entsorgten sie die Wahlwerbung in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle in der Friedenstraße und fuhren mit dem Bus in Richtung Mannheimer Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 beim Altstadtrevier zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell