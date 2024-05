Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kommissar Zufall schlägt zu - Diebesgut aufgefunden

Kaiserslautern (ots)

Ermittlungen wegen des Entziehens von elektrischer Energie führte Polizeibeamte am Donnerstagmittag in den Geranienweg. Neben einem illegal verlegten Kabel fanden die Polizisten in dem Kellerabteil eines 33-Jährigen auch ein Fahrrad, welches als gestohlen gemeldet war. Eine durch den Richter angeordnete Durchsuchung führte in der Wohnung des Mannes zum Fund weiterer gestohlener Gegenstände und diverser Betäubungsmittel. Das Diebesgut konnte bisher acht verschiedenen Diebstählen aus Fahrzeugen zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Der 33-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und der Entziehung elektrischer Energie rechtfertigen. |kfa

