Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand in einem Pizza-Lieferservice in Oberlinxweiler

St. Wendel (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, kam es gegen 21.00 Uhr in der Jakob-Stoll-Straße zu einem Brand in den Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferservices. Nach ersten Ermittlungen am Brandort wurden zu dieser Zeit Speisen in der Küche des Pizza-Lieferservices zubereitet. Hierbei ist es dann in dieser Küche zu der Entstehung des Brandes gekommen. Nach Bemerkens des Brandes versuchten die anwesenden Mitarbeiter des Pizza-Services selbständig den Brand zu löschen. Nachdem ihnen dieses nicht gelang, mussten sie wegen der starken Rauchentwicklung das Gebäude verlassen. Die alarmierte Feuerwehr erschien kurz nach der Brandmeldung mit starken Kräften an der Brandstelle und übernahm die Brandbekämpfung. Der Brandort befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Es befinden sich außer dem Pizza-Service noch 3 Wohnungen in dem Gebäude. Die Bewohner dieser Wohnungen hatten das Gebäude kurz nach der Brandentstehung bereits selbstständig verlassen und blieben unverletzt. 3 Mitarbeiter des Pizza-Services wurden infolge der Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Die weitergehenden Brandermittlungen stehen derzeit noch aus. Daher können zu der genauen Brandentstehung und dem entstandenen Schaden derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Wegen des Brandes musste die Jakob-Stoll-Straße längere Zeit voll gesperrt werden. Diesbezüglich kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

