Polizei Hagen

POL-HA: Aufmerksame Verkehrsteilnehmer melden betrunkene Frau am Steuer

Hagen-Dahl (ots)

Am Mittwoch, 01.05.2024, fiel zwei Autofahrern im Nimmertal gegen 15 Uhr ein Chevrolet auf. Dieser fuhr bei erlaubten 50 km/h Schrittgeschwindigkeit und wenig später in Schlangenlinien weiter. Dabei fuhr er teilweise in die seitliche Böschung der Straße. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung fand den PKW kurz darauf abgestellt in Dahl auf. Die 58-jährige Fahrerin konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden. Sei erklärte, am gestrigen Abend Alkohol getrunken zu haben. Ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten das Führen von Kraftfahrzeugen, ließen zwei Blutproben entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

