POL-HA: Mann mit E-Scooter ohne gültige Versicherung angehalten

Hagen-Hochschulviertel (ots) - In der Karl-Halle-Straße wurde eine Seniorin am Montag (29.04.) Opfer eines Trickdiebstahls. Die Hagenerin arbeitete in ihrem Vorgarten, als sie ein unbekannter Mann gegen 9.30 Uhr ansprach und in ein Gespräch verwickelte. Die Person habe so getan, als ob sich beide lange kennen würden. Während des Gesprächs sei der Mann plötzlich ...

mehr