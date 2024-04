Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Herner Parfümerie - Zeugen gesucht

Herne (ots)

In der Nacht auf Montag, 29. April, versuchte ein bislang unbekannter Täter in die Parfümerie an der Hauptstraße 249 in Wanne-Eickel einzubrechen. Es werden Zeugen gesucht.

Nach aktuellem Stand versuchte der Unbekannte sich gegen 1.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Parfümerie an der Hauptstraße 249 zu verschaffen. Da er durch einen Zeugen, der ihn bemerkte und daraufhin die Polizei alarmierte, bei seiner Tat gestört wurde, flüchtete er unverrichteter Dinge.

So wird der Täter beschrieben:

- männlich - schwarze Kapuze - schwarze Oberbekleidung - helle Jeans - laut Zeugenaussage "südosteuropäisches Aussehen"

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell