POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Eine Leichtverletzte (78), zwei beschädigte Pkw, ein beschädigter Verkaufsautomat und rund 31.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, 26. April, in Bochum-Linden. Nach bisherigem Stand fuhr eine 78-jährige Bochumerin gegen 13.20 auf der Lindener Straße in Richtung Munscheider Damm. In Höhe der Hausnummer 55 verlor ...

mehr