Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte wollen Fahrräder vor dem Essener Rathaus klauen - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E-Stadtkern:

Am 9. September schlossen zwei Essener gegen 15:30 Uhr ihre Fahrräder an einem Fahrradständer vor dem Rathaus Essen an. Als einer der Männer nach wenigen Minuten zu seinem Zweirad zurückkehrte, beobachtete er zwei Unbekannte, die die Fahrräder augenscheinlich umgeworfen haben und versuchten die Schlösser zu manipulieren. Als die Männer den Essener bemerkten, flüchteten sie fußläufig.

Die Polizei Essen ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls nach den beiden Tatverdächtigen und veröffentlicht in diesem Zusammenhang Fotos der Unbekannten.

Hier gelangen Sie zu den Fahndungsfotos:

https://polizei.nrw/fahndung/120367

Beide Männer werden als südländisch beschrieben. Einer trug eine weiße Hose, ein schwarzes T-Shirt sowie eine weiße Kappe. Der zweite Mann trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift Calm Angel sowie eine schwarze Kappe.

Wenn Sie die Männer auf den Fotos kennen oder wissen, wo sie sich aufhalten, melden sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen. /PaPe

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell