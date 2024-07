Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rollerfahrerin nach Beinahezusammenstoß verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Karstraße/ Monschauer Straße im Stadtteil Waldhausen ist es bereits am Samstag, 29. Juni, um 11.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer 30-jährigen Frau auf einem Roller gekommen. Die Polizei sucht die Person, die am Steuer des Autos saß, sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Laut eigenen Angaben der Rollerfahrerin war diese auf der Monschauer Straße aus Richtung Immelmannstraße kommend unterwegs gewesen, als an der Kreuzung mit der Karstraße ein Auto aus der Karstraße gekommen sei. Die Person am Steuer hätte sie offenbar nicht wahrgenommen und sei in den Kreuzungsbereich gefahren, obwohl die Rollerfahrerin Vorfahrt hatte. Sie habe deshalb stark bremsen müssen, dabei die Kontrolle über ihren Roller verloren, sei dann rechts gegen die Bordsteinkante gefahren und dadurch zu Fall gekommen. Das Auto sei weitergefahren - möglicherweise ohne ihr Ausweichen und den Sturz überhaupt bemerkt zu haben.

Die 30-Jährige trug Verletzungen davon, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Die Polizei bittet die Person, die mit dem Auto gefahren ist, sich unter der 02161-290 zu melden. Ebenso bittet sie Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um Kontaktaufnahme. (jn)

