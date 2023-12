BPOLI LUD: Sechs Georgier nach Polen zurückgewiesen

Görlitz (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Montagmorgen auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße einen 45-jährigen Ukrainer. Im Seitenfach der Fahrertür wurde ein griffbereites Springmesser aufgefunden. Den Ukrainer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Messer wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf ...

