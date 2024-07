Polizei Mönchengladbach

POL-MG: In den Urlaub? ... aber sicher! - Sicherheitsaktion zum Ferienreiseverkehr insbesondere für Wohnmobile und Wohnwagen

Mönchengladbach (ots)

Sommerzeit ist Ferienzeit: Am Montag, 8. Juli, beginnen in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien. Und gerade, wenn das Wetter in den niederrheinischen Gefilden mal wieder nicht so richtig mitspielen möchte, dann liegt der Weg in die Ferne ganz nah. Und den lässt es sich mit verschiedensten Verkehrsmitteln zurücklegen.

Wer mit dem Flugzeug reist, ist sich der maximalen Beladung von Koffer und Reisetasche bewusst; ist sie doch von der Fluggesellschaft vorgegeben. Und bei Missachtung zahlt man satte Strafen oder muss gar am Schalter nochmal umräumen. Eine praktikable Alternative, um diese und weitere Einschränkungen zu umgehen, ist die Rei-se mit dem Auto, dem Wohnmobil oder Wohnwagen. Doch auch das bereifte Urlaubsgefährt soll sicher beladen und gepackt werden. Ob Fahrräder, Wasserkanister, Gasflasche, Lebensmittel, Gepäck und vieles mehr - vollbeladen bringt ein Wohnmobil oder ein Wohnwagen ein ganz schönes Gewicht auf die Waage. Welches genau, das können Interessierte bei einer kostenfreien Sicherheitsaktion wiegen lassen. Zudem gibt es umfangreiche Informationen, wie Sie mit Ihrem Fahrzeug sicher unterwegs sind.

Die Polizei Mönchengladbach wiederholt die Aktion "Ab in den Urlaub? ... aber sicher!" zu Beginn der Sommerferien am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 15 Uhr, auf dem Messeparkplatz am Nordpark, Gladbacher Str. 511, 41179 Mönchengladbach. Unterstützt wird sie dabei vom TÜV Rheinland.

Für jedes Wohnmobil und jeden Wohnwagen gibt es eine maximal zulässige Zuladung. Wird diese überschritten, kann es teuer werden und einen Punkt in Flensburg geben. Auch jede Achse darf nur ein bestimmtes Gewicht tragen, das in der Zulassungsbescheinigung ausgewiesen ist. "Die meisten Waagen im Stadtgebiet - zum Beispiel bei der mags, am Wertstoffhof oder bei verschiedenen Firmen können nur ein Gesamtgewicht bestimmen", erklärt Polizeikommissar Andreas Hormes vom Verkehrsdienst der Polizei Mönchengladbach. Außerdem sei das Wiegen dort nicht immer kostenfrei. Der TÜV Rheinland stellt an diesem Tag eine Radlastwaage zur Veranschaulichung kostenfrei zur Verfügung.

Neben dem Gewicht kommt es bei der Ladung auch auf einen sicheren Transport an. Die Experten des Verkehrsdienstes der Polizei beraten, wie sich die Ladung sichern lässt und sich Ladelücken vermeiden lassen. Auch zum Transport von Gasflaschen gibt es am Aktionstag Tipps.

Zu hoch durch Anbauteile

Nicht nur das Gewicht, sondern auch die Höhe der Fahrzeuge schauen sich die Experten vom Verkehrsdienst der Polizei und TÜV Rheinland wieder an. Drei Wohnmobile überschritten bei der letzten Sicherheitsaktion im Juni 2023 die zulässige Fahrzeughöhe durch Anbauteile - wie Satellitenschüssel oder Klimaanlage - und die Änderungen waren in der Zulassungsbescheinigung nicht eingetragen.

Zum technischen Zustand ihres Fahrzeugs können sich Wohnmobil- oder Wohnwagenbesitzerinnen bzw. -besitzer von Mitarbeitern von TÜV Rheinland beraten lassen.

Die polizeiliche Kriminalprävention ist ebenfalls vor Ort und gibt hilfreiche Tipps rund ums Thema Einbruchschutz.

Außerdem klären die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention der Polizei Mönchengladbach zu den Themen Bremsweg, Übermüdung, Ablenkung und Verbandskasten auf. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell