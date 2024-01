Feuerwehr München

FW-M: Adventsgesteck geht in Flammen auf (Nymphenburg)

München (ots)

Dienstag, 2. Januar 2024; 20:10 Uhr

Waisenhausstraße

Am Abend ist in Nymphenburg ein Adventsgesteck in Brand geraten. Die Bewohnerin wurde von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung gerettet.

Bereits im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses in der Waisenhausstraße konnten die Einsatzkräfte Brandgeruch wahrnehmen. Da die Bewohnerin der betroffenen Wohnung die Türe nicht öffnete, wurde diese von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Adventskranz auf dem Tisch vor. Sofort wurde die 89-jährige Bewohnerin aus der leicht verrauchten Wohnung gerettet. Der Tisch wurde mit dem Adventskranz ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Nach einer Untersuchung durch den Notarzt konnte die Bewohnerin auf eigenen Wusch in ihre Wohnung zurückkehren.

Die Höhe des Sachschadens kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(bro)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell