Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: 17-Jähriger flüchtet vor Polizei

Am Dienstagabend flüchtete ein 17-Jähriger auf seinem Leichtkraftrad in Eppingen vor der Polizei. Gegen 21.30 Uhr führten Beamte des Polizeireviers Eppingen in der Bahnhofstraße eine stationäre Kontrolle durch, als der junge Mann mit seinem Zweirad über den Altstadtring in Richtung Bahnhof fuhr. Hierbei fiel er der Polizeistreife auf, da er seinen Motor laut aufheulen ließ. Bei der anschließenden Hinterherfahrt stellte sich heraus, dass kein Kennzeichen auf dem Kraftrad montiert war, weshalb der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Dafür wurde das Signal "Stopp Polizei" am Streifenwagen vorne eingeschaltet. Als der 17-Jährige dies wahrnahm, beschleunigte er sein Leichtkraftrad und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er einen abbiegenden Pkw innerorts überholte und mit Tempo 90 davonfuhr. Anschließend bog er in die Lanzstraße und gleich darauf in die Scheuerlestraße ein um danach mit weiterhin überhöhter Geschwindigkeit über den asphaltierten Feldweg zu fahren. Hierbei missachtete der junge Mann auf seiner Honda mehrere Durchfahrtsverbote. Am Ende des Weges musste der 17-Jährige sein Gefährt allerdings auf sandigem Untergrund abbremsen, da mehrere Bauzäune eine Weiterfahrt verhinderten. Beim Versuch sein Kraftrad zu stoppen kam er zu Fall, blieb aber unverletzt. Die folgenden Polizisten beschlagnahmten im Anschluss sowohl den Führerschein, als auch die Honda. Der 17-Jährige muss nun nicht nur mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen, sondern auch mit einer Strafanzeige rechnen.

Heilbronn: Mann mit Machete in Gewahrsam genommen

Am Dienstagabend wurde in Heilbronn ein Mann in Gewahrsam genommen, da er mit einer Machete in der Hand auf dem Bundesgartenschaugelände herumlief. Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei der 25-Jährige gemeldet und konnte kurz darauf in der Innenstadt angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Zu einer Gefährdung oder Bedrohung der Bevölkerung kam es zu keiner Zeit. Die Machete wurde beschlagnahmt.

Cleebronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei in Lauffen sucht Zeugen, nachdem eine bisher unbekannte Person am Dienstagmorgen in Cleebronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 8.40 Uhr fuhr die Fahrerin eines blauen Kleinwagens mit Heilbronner Kennzeichen vom Hauptparkplatz eines Freizeitparks nach links in die Kreisstraße 2069 ein. Hierbei übersah sie wohl den von Freudental kommenden und vorfahrtsberechtigten MINI einer 25-Jährigen. Die Fahrerin des MINI musste daher eine Gefahrenbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies nahm ein dahinterfahrender 24-Jähriger in seinem BMW vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den MINI auf. Die Fahrerin des blauen Kleinwagens soll nach dem Unfall noch kurz abgebremst haben, setzte ihre Fahrt in Richtung Cleebronn dann allerdings fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zu der unbekannten Fahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell