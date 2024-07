Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nachdem es am frühen Dienstagmorgen auf der Neuen Vockenroter Steige in Wertheim zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einen Pkw kam, sucht die Polizei nach Zeugen. Die beiden Fahrzeuge durchfuhren gegen 5.45 Uhr die sogenannte Blindenheimkurve, eine scharfe Kurve auf Höhe der Abzweigung zur Georg-Feuerstein-Straße, in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich streiften sich der Yaris und der Linienbus, wodurch an den beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von je etwa 3.000 Euro entstanden. Zeugen, die Angaben darüber machen können welches Gefährt nicht auf seiner Spur blieb, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden

Bad Mergentheim: Autofahrerin nötigt andere - Polizei sucht Zeugen

Bei Bad Mergentheim nötigte und beleidigte eine Autofahrerin am frühen Montagmorgen andere Verkehrsteilnehmer, nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die unbekannte Fahrerin eines dunklen Hyundai Santa Fe fuhr gegen 5.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Richtung der Kreisstraße 2877 und bog schließlich auf diese ab. Ein dahinterfahrender BMW-Lenker berichtete, dass die Frau kurz vor der Abzweigung nach Stuppach ihren Wagen ohne ersichtlichen Grund bis auf etwa 40 km/h abbremste und begann leichte Schlangenlinien zu fahren. Daraufhin überholte der Zeuge den Hyundai, was die Frau an dessen Steuer dazu brachte, dem BMW-Fahrer den Mittelfinger zu zeigen und ihm Beleidigungen zuzurufen . Die Hyundai-Fahrerin fuhr daraufhin dicht auf den BMW auf, gab Lichthupe und schaltete ihr Warnblinklicht ein. Nachdem sich der BMW bei Assamstadt auf die Linksabbiegerspur einordnete fuhr die Hyundai-Fahrerin an ihm vorbei und brüllte erneut Beleidigungen in seine Richtung, bevor sie unerkannt davonfuhr. Da sich hinter dem Hyundai wohl mehrere Fahrzeuge befanden, dessen Lenker das Geschehen beobachtet haben könnten, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

