Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Falsche Bankmitarbeiter betrügen Seniorin

Eine 90-Jährige aus Künzelsau wurde am Dienstag von Betrügern um Teile ihres Ersparten gebracht. Eine unbekannte Frau rief am Vormittag bei der Seniorin an, gab sich als Chefin der Securityabteilung ihrer Hausbank aus und erzählte, dass mit der Bankkarte der Frau etwas nicht stimmen würde und diese daher geprüft werden müsse. Die Unbekannte kündigte an einen Mitarbeiter vorbeizuschicken, damit dieser die Karte abhole. Gegen 10.15 Uhr erschien ein dunkelhaariger, etwa 1,70 Meter großer Mann im dunklen Anzug und weißem Hemd in der Hohenlohestraße und nahm die Karte mitsamt Pin an sich. Kurz darauf hoben die Betrüger eine vierstellige Summe Bargeld vom Konto der Seniorin ab. Zeugen, die am Vormittag rund um die Hohenlohestraße verdächtige Personen beobachten konnten oder Angaben zu dem Mann im dunklen Anzug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Um nicht selbst Opfer einer solchen Straftat zu werden rät die Polizei: - Gesundes Misstrauen schützt: Überprüfen sie solch eine Betrugsgeschichte durch Nachfragen bei der Hausbank. Lassen sie sich vom Anrufer nicht am Telefon weiterverbinden und drücken sie nicht die Rückruftaste. Wählen sie selbst die Nummer Ihres Geldinstitutes und fragen dort nach. - Beenden Sie das Gespräch, wenn sie den leisesten Verdacht hegen, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. - Geben Sie niemals ihren Pin an Dritte weiter. Auch nicht an Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen. - Wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Weitere Informationen und Verhaltenstipps zum Thema erhalten Sie hier: https://www.polizei.beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

