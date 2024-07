Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Zaberfeld-Ochsenburg: Betrunken gegen Mauer gefahren

Mit über einem Promille Alkohol im Blut fuhr eine 26-Jährige am Montagabend gegen eine Mauer in Ochsenburg. Die junge Frau war gegen 21.30 Uhr mit ihrem BMW in der Alten Straße unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund des Alkoholspiegels in ihrem Blut, mit ihrem Fahrzeug von der Straße abkam und mit der Mauer kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der BMW-Fahrerin fest, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,2 Promille. Daher musste die 26-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn-Klingenberg: Zeugen von möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein BMW-Fahrer am Montagmorgen bei Klingenberg durch seine rasante Fahrweise auffiel. Gegen 8 Uhr fiel der Mann in seinem blauen BMW M4 einem Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 1106 von Nordheim kommend in Fahrtrichtung Klingenberg auf, als er diesen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit riskant überholte. Hierbei musste ein entgegenkommender Fahrzeugführer sein Auto stark abbremsen um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Anschließend soll der Fahrer des BMWs die Theodor-Heuss-Straße in Klingenberg befahren haben. Hierbei verringerte er des Öfteren die Geschwindigkeit seines Fahrzeuges, um anschließend wieder für wenige Meter stark zu beschleunigen und den Motor aufheulen zu lassen. Nach Angaben eines Zeugen fuhr der BMW-Fahrer dem vor ihm fahrenden Verkehrsteilnehmer immer wieder dicht auf. Abschließend soll er im Bereich der Unterführung die Sperrfläche überfahren haben und bog ohne zu blinken nach links ab. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen der gefährlichen Fahrmanöver des Mannes. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Lehrensteinsfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Lehrensteinsfeld. Zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und dem nächsten Morgen, 0.30 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Terrassentüre des Gebäudes in der Ellbachstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden mehrere Schubladen durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Weinsberg.

Offenau: Einbruch in Landmaschinenhandel - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende gelangten Diebe unberechtigt in die Räumlichkeiten eines Landmaschinenhandels in Offenau. Zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8.45 Uhr, machten sich der oder die Täter zunächst an einer Bürotür des Gebäudes im Talweg zu schaffen. Nachdem diese sich nicht öffnen ließ, wurde die danebenliegende Türe der Lagerhallte gewaltsam geöffnet. Im Inneren entwendeten der oder die Unbekannten im Anschluss einen Satz Aluminiumfelgen im Wert von circa 300 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 41042 beim Polizeiposten Gundelsheim zu melden.

A81/Eberstadt: Am Steuer eingenickt und von der Straße abgekommen

Vermutlich weil er am Steuer einschlief, kam ein 39-Jähriger am frühen Montagmorgen bei Eberstadt mit seinem Fahrzeug von der Straße ab. Der Mann war gegen 5.30 Uhr mit seinem Skoda auf der Autobahn 81 zwischen dem Tunnel "Hölzern" und dem Autobahnkreuz Weinsberg unterwegs, als er im Verlauf einer Linkskurve mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Grünstreifen fuhr er noch einige Meter weiter, bis der Skoda abschließend in einem Feld unter der Eberbachtalbrücke zum Stehen kam. Bei dem Unfall verletzten sich alle drei Fahrzeuginsassen leicht und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

A6/Erlenbach: 230.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Zwei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 230.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Montagvormittag bei Erlenbach. Gegen 11.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn 6 zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschluss Heilbronn/Neckarsulm unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt Heilbronn/Neckarsulm überlegte er sich vermutlich zu spät, dass er abfahren wollte. Daher zog der Mann sein Fahrzeug kurz vor der Abfahrt zwischen zwei Lkw nach rechts um in Richtung Heilbronn von der Autobahn abzufahren. Hierbei übersah er vermutlich die auf dem Verzögerungsstreifen stehende "Schildwand" der Autobahnmeisterei und kollidierte mit dieser. Hierbei wurden nicht nur die aus einem Lkw mit Anhänger bestehende "Schildwand" stark beschädigt, sondern auch der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

