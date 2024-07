Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A81/Ilsfeld: Fünf Fahrverbote nach Geschwindigkeitsverstößen

Fünf Verkehrsteilnehmer müssen nach Geschwindigkeitsverstößen am frühen Samstagabend auf der Autobahn 81 für einige Zeit laufen. Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten von 17.50 Uhr bis 19.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld Lasermessungen durch. Bei erlaubten 100 km/h fuhren fünf Personen deutlich zu schnell und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Den traurigen Rekord des Tages stellte ein Autofahrer mit 66 km/h zu viel auf dem Tacho auf. Ein 54-Jähriger war nicht nur 50 km/h zu schnell, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

A6/Neckarsulm: Steine auf Fahrbahn geworfen - Zeugen gesucht

Nachdem unbekannte Jugendliche am Sonntagabend bei Neckarsulm Steine auf die Autobahn 6 warfen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21 Uhr sollen sich drei oder vier, 15 bis 16 Jahre alte Personen über das Gelände eines Discounters in Neckarsulm zur Autobahn begeben haben und mehrere große Steine auf die Fahrbahn geworfen haben. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Allerdings stellten die Beamten die geworfenen Steine auf der Straße fest und beseitigten diese. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Jugendlichen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 5130 an den Verkehrsdienst Weinsberg.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in den vergangenen zehn Tagen in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 27-Jähriger parkte seinen Audi RS 3 am 12. Juli, gegen 21.30 Uhr, am rechten Straßenrand in der Ziegeleistraße. Als er am 20. Juli, gegen 19.40 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der linken Fahrzeugfront fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 32.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag in Heilbronn. Gegen 12.30 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem BMW auf der Neckartalstraße von Neckarsulm kommend in Richtung Heilbronn unterwegs. Unmittelbar vor der Ampel auf Höhe der Anschlussstelle Untereisesheim musste der Mann sein Fahrzeug abbremsen. Dies tat ihm eine dahinterfahrende 40-Jährige nach, welche ihren Opel ebenfalls verlangsamte. Ein wiederrum dahinterfahrender 21-Jähriger nahm den Bremsvorgang der vor ihm fahrenden Fahrzeuge vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem BMW auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den BMW des 46-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen im Opel sowie der ältere BMW-Fahrer leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war allerdings nicht von Nöten. Die Fahrzeuge des 21-Jährigen und der 40-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Kirchardt: Jugendlichen angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Donnerstagabend in Kirchardt ein Jugendlicher angefahren wurde. Der 14-Jährige war gegen 17 Uhr zu Fuß auf dem Bürgersteig in der Goethestraße unterwegs, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz anfuhr und den Fußgänger mit seinem Auto touchierte. Der Jugendliche kam daraufhin zu Fall. Anschließend soll der unbekannte Mann kurz ausgestiegen und sich nach dem Gesundheitszustand des 14-Jährigen erkundigt haben. Danach setzte er sich wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Mann in Baustellenkleidung gehandelt haben. Sein Fahrzeug wird als dunkelgrauer Opel beschrieben. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Gesuchten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen zu wenden.

Heilbronn: Hilflose Person aufgefunden - Zeugen gesucht

Nachdem am frühen Samstagmorgen in Heilbronn eine hilflose Person aufgefunden wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3 Uhr wurde der 83-Jährige auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Gottlieb-Daimler-Straße aufgefunden und mit mehreren, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Personalausweis des Mannes, sein Hausschlüssel und das Scheingeld aus seinem Geldbeutel fehlten. Der Senior kann sich nicht an die Geschehnisse der Nacht erinnern. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, denen in der Nacht von Freitag auf Samstag rund um die Gottlieb-Daimler-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Angaben zu dem älteren Herrn machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Wüstenrot: Von Fahrbahn abgekommen und mit Gartenhütte kollidiert

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam eine Frau am Sonntagnachmittag in Wüstenrot mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab. Gegen 14.20 Uhr war die 70-Jährige mit ihrem Peugeot auf der Hauptstraße in Richtung Neulautern unterwegs, als sie kurz vor dem Ortsausgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte der Peugeot mit einer Gartenhütte und einem Gartenzaun. Die Fahrerin musste nach dem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 24.000 Euro geschätzt. Das Fahrzeug der 70-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Da in der beschädigten Gartenhütte Gasflaschen gelagert wurden, wurde die Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen.

Talheim: Zeugen nach Unfallflucht auf Festivalgelände gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Talheim und flüchtete anschließend. Ein 39-Jähriger hatte seinen Mercedes am Samstagabend gegen 21.50 Uhr auf dem im Rahmen des Festivals eingerichteten Großparkplatz abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 9.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

