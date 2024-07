Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 25-Jähriger verursachte am Sonntagabend in Öhringen einen spektakulären Verkehrsunfall. Der junge Mann war gegen kurz nach 20 Uhr auf der Landesstraße 1050 von Pfedelbach in Richtung Öhringen unterwegs. In Öhringen durchfuhr er mit seinem Toyota den Kreisverkehr "Schlüsselring" und wollte an der Ausfahrt in die Pfedelbacher Straße weiter in Richtung Stadtmitte. Anstatt die Ausfahrt zu nehmen schanzte der Toyota über einen Bordstein und prallte zunächst gegen eine Straßenlaterne, die dabei aus der Verankerung gerissen wurde. In Folge kollidierte der Wagen mit der gläsernen Grundstücksabtrennung eines Gebäudes in der Platanenallee, von wo der Pkw wiederum abgewiesen und gegen einen Baum geschleudert wurde. Daraufhin überschlug sich der Wagen und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich auch schnell der wahrscheinliche Grund für den Unfall heraus. Der Mann hatte einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille. Im Krankenhaus wurden daher nicht nur seine Verletzungen behandelt, sondern auch eine Blutprobe genommen. Der Mann muss nun seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an seinem Auto, der Laterne und der Grundstückseinfassung beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Bretzfeld: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von rund 25.000 Euro und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Bretzfeld. Ein 32-Jähriger war mit seinem VW gegen 10.30 Uhr auf der Stuttgarter Straße unterwegs und wollte nach rechts in ein Grundstück einbiegen. Vermutlich bemerkte die dahinter folgende 37 Jahre alte Lenkerin eines Opels den Abbiegevorgang nicht rechtzeitig und kollidierte mit dem Heck des VWs. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Öhringen: Teer auf Feldweg abgeladen - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagnachmittag luden Unbekannte mehr als 10 Tonnen Teer auf einem Feldweg bei Öhringen ab und machten sich dann unerkannt aus dem Staub. Eine Zeugin beobachtete gegen 17 Uhr einen weißen, mit Teer beladenen Pritschen-Lkw mit gelben Kennzeichen dabei, wie er auf einem Feldweg zwischen der Kreisstraße 2384 und dem Schotterwerk in Richtung des Waldes fuhr. Eine Polizeistreife konnte dort wenig später den Teer, der von den Unbekannten einfach auf den Feldweg abgeladen worden war, feststellen. Hierdurch wurde die Fahrbahn vollständig blockiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zum Tathergang, dem unbekannten Lkw oder dessen Kennzeichen machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Neuenstadt am Kocher: Fahrzeug nach Überholmanöver überschlagen

Nachdem sich nach einem Überholvorgang bei Neuenstadt am Freitagabend ein Peugeot überschlug, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 22 Jahre alte Fahrer des Peugeots war gegen 18.15 Uhr auf der Landesstraße 1095 in Richtung Neuenstadt am Kocher unterwegs. Da sich vor ihm zwei Fahrzeuge befanden scherte der junge Mann im unübersichtlichen Kurvenbereich zum Überholen aus. Kurz nach der Kurve kam ihm während des Überholvorgangs ein unbekannter Pkw entgegen, dessen Fahrer geistesgegenwärtig reagierte, stark abbremste und so einen Frontalzusammenstoß verhinderte. Der Peugeot-Fahrer konnte dadurch nach links ausweichen, verlor aber die Kontrolle über seinen Wagen, welcher von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach im Grünstreifen überschlug. Abschließend kam der Pkw in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, sein Führerschein wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung beschlagnahmt. Die Schäden an seinem Fahrzeug schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere der entgegenkommende Autofahrer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Pfedelbach: Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 20-Jährige wurde bei einem Unfall am Freitagabend bei Pfedelbach schwer verletzt. Die junge Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Landesstraße 1050 von Heuberg in Richtung Pfedelbach unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihre Maschine und kam von der Fahrbahn ab. Nach einigen Metern im Grünstreifen stürzte sie mitsamt ihrem Motorrad eine knapp vier Meter hohe Böschung hinab. Der Frau gelang es noch selbst die Rettungskräfte zu informieren, die sie schließlich aus ihrer Notlage retteten und in ein Krankenhaus brachten. Am Motorrad entstand ein Totalschaden, den die Polizei ersten Schätzungen nach mit rund 8.000 Euro beziffert.

Künzelsau: Mit dem Fahrzeug durch die Felder - Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person fuhr in der Nacht auf Sonntag mit einem Fahrzeug über zwei Felder bei Künzelsau-Haag und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 7 Uhr am Sonntagmorgen fuhr der Unbekannte zunächst rund 300 Meter durch ein Weizenfeld im Gewann Töbele, das zwischen Haag und Rüblingen liegt. Schließlich steuerte der Fahrzeuglenker sein Gefährt in ein benachbartes Maisfeld und schlug hier eine Schneise von knapp 350 Metern. Da in der Tatnacht in der Gegend Erntearbeiten stattfanden, hofft die Polizei auf Zeugen, die Angaben zum Unbekannten oder dessen Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 vom Polizeirevier Künzelsau entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell