Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Ersthelfer nach Unfall gesucht

Nachdem am späten Samstagabend ein Fahrradfahrer in Bad Mergentheim stürzte, sucht die Polizei nach Unfallzeugen und einem Ersthelfer. Der 33-Jährige war gegen 23.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Löffelstelzer Straße unterwegs und geriet vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit dem Vorderreifen gegen den Randstein. Daraufhin verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Mann, war beim Eintreffen der Polizei aber bereits verschwunden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Radfahrer einen Atemalkoholwert von über 2,2 Promille hatte, weshalb er im Krankenhaus nicht nur seine leichten Verletzungen behandeln lassen, sondern auch eine Blutprobe abgeben musste. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins ist, konnten auch keine führerscheinrechtlichen Maßnahmen getroffen werden. Der Ersthelfer und weitere potentielle Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Masturbation in der Öffentlichkeit gesucht

Nachdem ein 29-Jähriger am Samstagabend in Tauberbischofsheim öffentlich sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Mann saß gegen 18.30 Uhr auf einer Parkbank in der Nähe des Radwegs an der Wertheimer Straße bei der Nordbrücke und masturbierte. Eine Zeugin, informierte die Polizei, welche den Mann schließlich antreffen und erkennungsdienstlich behandeln konnte. Weitere Zeugen, denen der 29-Jährige am Samstagabend ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Teurer Campingausflug

Ein Campingausflug ins liebliche Taubertal wird für einen 28-Jährigen teuer werden. Der Mann war am Freitagabend auf dem Weg zu einem Campingplatz in Bad Mergentheim und war an der Zufahrt in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fiel den Polizisten auf, dass der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest verlief positiv auf THC weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste und zunächst nicht weiterfahren durfte. Am Sonntagvormittag geriet der Audi des Mannes erneut in eine Verkehrskontrolle und erneut stand der Mann unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen. Da auch die am Freitag mitgeführte, legale, Menge an Cannabis bis Sonntag in Rauch aufgegangen war und der Mann erneut am Steuer saß, wird bei der zweiten Drogenfahrt von Vorsatz ausgegangen. Auf den 28-Jährigen kommt nun ein Bußgeld im vierstelligen Eurobereich und ein Fahrverbot von zwei Monaten zu. Er muss außerdem mit vier Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Wertheim: Zeugen nach Unfall in Tiefgarage gesucht

In der Tiefgarage am Wertheimer Mainplatz wurde am Freitag ein 1er BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug am Morgen gegen 8.30 Uhr auf einem Parkplatz der Tiefgarage abgestellt. Als sie am Abend gegen 19 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, bemerkte sie einen Streifschaden an ihrer hinteren Stoßstange, der zuvor noch nicht da gewesen war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Popcornautomat aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem am frühen Freitagmorgen in Wertheim ein Popcornautomat von Unbekannten aufgebrochen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Um kurz vor 5 Uhr gingen der oder die Täter in den Automatenkiosk in der Brückengasse und öffneten dort gewaltsam einen der aufgestellten Automaten. Dabei wurde Münzgeld im Wert von knapp 200 Euro entwendet und ein Schaden von rund 500 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Boxberg: Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall in Boxberg wurde am Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer verletzt. Der 71-Jährigewar gegen 17 Uhr mit seinem Zweirad auf der Wehrstraße unterwegs. Zeitgleich bog ein 57-Jähriger mit seinem BMW von der Sonnenhalde in die Wehrstraße ein und übersah dabei wohl den Roller. Der 71-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Heck des BMWs. Beim Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

