Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Nachdem Unbekannte am Wochenende in eine Firma in Boxberg-Unterschüpf einbrachen, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen 16.30 Uhr am Freitagnachmittag und 6.30 am Montagmorgen zerstörten der oder die Einbrecher gewaltsam die Glasscheibe einer Fluchttür des Gebäudes in der Unterschüpfer Straße. Dadurch gelang es den Tätern die Türe zu öffnen. Ob das Gebäude überhaupt betreten wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diebesgut wurde ersten Erkenntnissen nach nicht entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Unfall gebaut und abgehauen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Samstagmittag einen auf einem Discounter Parkplatz stehenden BMW beschädigte. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz in der Pestalozziallee abgestellt. Als er etwa eine halbe Stunde später wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er die Schäden in Höhe von rund 2.000 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Vermutlich hatte der Fahrer eines daneben geparkten Autos beim Ein- oder Ausparken den BMW touchiert, den Schaden aber weder dem Besitzer noch der Polizei gemeldet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

A81/ Tauberbischofsheim: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, dessen Schäden sich auf insgesamt rund 50.000 Euro belaufen. Ein 47-Jähriger fuhr in seinem Audi gegen 17.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn von Heilbronn in Richtung Würzburg. Auf Höhe von Tauberbischofsheim wollte der Mann die Spur nach links wechseln, übersah dabei aber wohl den Mercedes eines 55-Jährigen, der gerade dabei war ihn regelkonform zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen gerieten beide Autos ins Schleudern und kollidierten mehrfach mit den Schutzplanken, bevor sie schließlich zum Stillstand kamen. Die 51 Jahre alte Beifahrerin im Audi wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell