Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Apolda (ots)

Am Mittwoch, den 09.08.2023, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Parkstraße in Apolda. Gegen 23:30 Uhr wurde der Renualt eines 39-Jährigen angefahren und somit die komplette, linke Seite beschädigt. Der unbekannte Verursacher hat den Unfallort pflichtwidrig in Richtung Lessingstraße verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell