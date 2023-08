Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehle realisiert

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen konnten in Apolda, gegen einen polizeibekannten Apoldaer, zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Gera realisiert werden. Der 68-Jährige konnte in seiner Wohnung angetroffen werden. Zahlungsfähig war dieser nicht und musste daher in die Justizvollzugsanstalt Suhl Goldlauter gebracht werden. Von der Staatsanwaltschaft Erfurt, konnte gestern Nachmittag, ein weiterer Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen Apoldaer durchgeführt werden. Auch dieser konnte das Geld nicht aufbringen und wurde in die Justizvollzugsanstalt Tonna verbracht.

