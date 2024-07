Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Hardheim: Unbekannte entwenden Motorroller - Zeugen gesucht

Nachdem zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein Motorroller in Hardheim entwendet wurde, sucht die Polizei Zeugen. Das Fahrzeug der Marke Sanyang war wegen einer Panne am Zugang zur Brücke am Schloßplatz abgestellt worden. Wie der circa 200 Kilogramm schwere Roller, der mit einem Lenkradschloss gesichert war, entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise zum Verbleib des Rollers oder den Tätern nimmt der Polizeiposten Hardheim unter der Telefonnummer 06283 50540 entgegen.

Mosbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagabend einen geparkten Pkw in Mosbach und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der 46-jährige Besitzer parkte seinen VW Polo gegen 19.30 Uhr am Fahrbahnrand der Donauschwabenstraße. Als er um 19.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er frische Beschädigungen am Fahrzeugheck fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Adelsheim: Hochwertige Kamera entwendet - Zeugen gesucht Im Anschluss an die Veranstaltung "Adelsheim leuchtet" wurde in der Sonntagnacht eine hochwertige Kamera gestohlen. Der Eigentümer half in der Zeit zwischen 2.35 Uhr und 2.55 Uhr beim Abbau in der Marktstraße. Hierzu legte er die Kameratasche am Eingang der Hausnummer 11 ab und ließ die Tasche wenige Minuten unbeaufsichtigt. Dies nutzen Unbekannte um die Kamera zu entwenden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Kamera geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770, beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell