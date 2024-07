LPI-J: Körperverletzung wegen einer Waschmaschine

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Albersdorf: Mit absoluter Fahruntüchtigkeit stellten Polizeibeamte am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht einen Fahrzeugführer in Albersdorf fest. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 43-Jährige angehalten und wies beim Pusten einen Wert über 1,1 Promille auf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durch einen Arzt realisiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 ...

