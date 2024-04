Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriger Symbole am Gemeindehaus

Dobbertin (ots)

Nach verfassungswidrigen Schmierereien in Dobbertin ermittelt jetzt der Staatsschutz der Kriminalpolizei. Die Beamten bitten zudem um Zeugenhinweise zu dieser Tat. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch das Gemeindehaus sowie einen Unterstand auf dem angrenzenden Sportplatz mit mehreren Hakenkreuzen und anderen verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Nach Bekanntwerden des Vorfalls am Mittwochvormittag hat die Polizei den Tatort dokumentiert und Beweismittel gesichert. Anschließend ist die Entfernung der verfassungswidrigen Graffitis durch die Gemeinde veranlasst worden. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin ermittelt jetzt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier in Plau (Tel. 038735/ 8370) entgegen. Auch über die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de können Hinweise gegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell