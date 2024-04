POL-LWL: Eigentümer überrascht Quad-Diebe

Ludwigslust (ots) - Diesjährige Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben am kommenden Samstag die Möglichkeit, in der Polizeiinspektion Ludwigslust den ersten Teil des Auswahlverfahrens für ein duales Studium oder eine Ausbildung für den Polizeidienst zu absolvieren. Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des Landes M-V in ...

mehr