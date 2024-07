LPI-J: Betrunken erwischt

Jena (ots) - Gemäß einer Videoaufzeichnung sind bislang unbekannte Täter am Mittwochmorgen zwischen 01:35 und 01:50 Uhr gewaltsam in ein Lokal im Ortsteil Lobeda eingedrungen. Nachdem sie Bargeld und diverse Getränke erbeuteten, flüchten sie aus dem Objekt und hinterließen einen Sachschaden von circa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet nun die Aufnahmen der Überwachungskamera aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

