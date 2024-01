Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer in Brand - Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2401037

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag, 9. Januar 2024, brannte ein Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Rehhecke in Ratingen aus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach dem aktuellen Ermittlungsstand geschehen:

Gegen 10:20 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Supermarkts an der Rehhecke in Höhe der Hausnummer 75 den Brand des Müllcontainers. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte das Feuer.

Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

