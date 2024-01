Polizei Mettmann

POL-ME: Von der Sonne geblendet: Senior fährt über rot und kollidiert mit BMW - Ratingen - 2401036

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

An einer Kreuzung in Ratingen kam es am Dienstag, 9. Januar 2024, zu einer Kollision zweier Autos. Ein 89-Jähriger und eine 58-Jährige wurden leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich wie folgt:

Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 89-jähriger Mann aus Essen gegen 12:45 Uhr mit seinem Opel Vectra auf der Krummenweger Straße in Richtung Lintorf unterwegs, als er im Einmündungsbereich zur Straße "Rehhecke" über eine rotzeigende Ampel fuhr und mit einem BMW M135i zusammenstieß. Laut eigener Aussage wurde der Senior durch die tiefstehende Sonne geblendet und habe aufgrund dessen das Rotlicht der Ampel nicht erkennen können.

Durch die Kollision wurden sowohl der 89-Jährige als auch die 58-jährige Fahrerin des BMW nach ersten Kenntnissen leicht verletzt und von alarmierten Rettungskräften in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Sowohl der Opel als auch der BMW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Im Anschluss an die Unfallaufnahme mussten beide Wagen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Der Einmündungsbereich musste während der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell