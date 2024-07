Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Feuerwehr muss Brand löschen

Nachdem am Dienstagmittag ein Vorhang in einem Haus in Osterburken in Brand geriet, musste die Feuerwehr anrücken um das Feuer zu löschen. Gegen 12.15 Uhr entzündete vermutlich die Flamme einer Kerze den Vorhang in dem Haus in der Turmstraße. Obwohl der Brand schnell entdeckt wurde, gelang es den anwesenden Personen nicht, diesen eigenständig zu löschen. Glücklicherweise war die alarmierte Feuerwehr schnell vor Ort um diese Aufgabe zu übernehmen. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Walldürn: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Walldürn einzubrechen. In der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 14 Uhr hebelten die Täter vermutlich mit einem Werkzeug an mehreren Außentüren des Gebäudes im Kirschbaumweg. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern nicht in das Innere des Gebäudes einzudringen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

