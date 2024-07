Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2024

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen

Bereits am Dienstag, den 2. Juli 2024, wurde eine 66-Jährige in Heilbronn festgenommen. Zuvor war die Frau durch Einsatzkräfte, die im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" am Hauptbahnhof unterwegs waren, einer Personenkontrolle unterzogen worden. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten knapp 51 Gramm Kokaingemisch sowie eine geringe Menge Heroingemisch. Außerdem führte die 66-Jährige eine hohe Summe Bargeld mit sich. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden die Polizisten erneut fündig und konnten circa sechs Kilogramm Marihuana sicherstellen. Die Frau wurde am folgenden Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Die 66-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Im Rahmen der weiteren umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen, welcher in den Handel verstrickt sein soll. Gegen den 24-Jährigen wurde in der Folge durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn ebenfalls ein Haftbefehl beantragt, welcher durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heilbronn erlassen wurde. Der Tatverdächtige konnte am Donnerstag, den 4. Juli, durch Kräfte der Kriminalpolizei Heilbronn festgenommen werden. Im Rahmen der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sicher. Der 24-Jährige wurde am Folgetag ebenfalls einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

