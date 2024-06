Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Umzug nach Renovierung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt - PM 3

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bereits letzte Woche, am 20.06.2024, zog das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt wieder zurück an seinen alten, aber neu renovierten Standort in H 4, 1 in 68159 Mannheim zurück, nachdem die Renovierungsarbeiten weitestgehend beendet wurden. Bürgerinnen und Bürger können ihre Anliegen ab sofort an gewohnter Stelle vorbringen. Die Telefonnummer 0621/1258-0 hat sich nicht geändert.

In Notfällen erreichen Sie die Polizei rund um die Uhr unter der Notrufnummer 110!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell