Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter entblößt sich an Bahnhof - Zeugen gesucht

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagvormittag gegen 11 Uhr bemerkte eine Zeugin am Neckargemünder Bahnhof einen Mann, welcher sich am Gleis 5 entblößte und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, vollständig graue Haare, helle T-Shirt, blaue Jeans, braune Ledertasche, "seriöses" Erscheinungsbild. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 in Verbindung zu setzen.

