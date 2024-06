Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer - Pressemitteilung Nr. 3

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag um 10:37 Uhr fuhr ein 46-jähriger Motorradfahrer in der Straße "Im Tiefgewann" in Richtung Sulzbach, als es zu einem Unfall mit einem 84-jährigen Radfahrer kam.

Der Radfahrer fuhr in gleiche Richtung auf dem rechtsseitig befindlichen Radweg. Ersten Ermittlungen zu Folge verließ er den Radweg, indem er plötzlich und ohne vorheriges Handzeichen nach links auf die Fahrbahn wechselte, auf der auch der Motorradfahrer fuhr. Der 46-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und es kam zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch betreut werden.

An den beiden Zweirädern entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

