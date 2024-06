Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kollision zwischen PKW und Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Montagmittag fuhr eine 32-jährige Mazda-Fahrerin gegen 12:40 die Theodor-Heuss-Anlage entlang in Richtung Schubertstraße, als sie auf Höhe der Kreuzung "Am Oberen Luisenpark" nach links abgebogen ist.

Ersten Ermittlungen zu Folge übersah sie hierbei die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, sodass es trotz einer Notbremsung der 41-jährigen Straßenbahnfahrerin zum Zusammenstoß zwischen dem Mazda und der Straßenbahn kam. In der Straßenbahn befanden sich knapp 100 Fahrgäste, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Außerdem bleiben auch die Auto- und Straßenbahnfahrerin unverletzt.

Die Höhe des gesamten Sachschadens an den beiden Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Im Zusammenhang mit der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Störung des Straßenbahnverkehrs.

