Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dahlenburg - Lader von Landmaschinenhandel gestohlen ++ Lüchow - berauscht vor Polizeidienststelle unterwegs ++ Uelzen - Einbrüche und Beschädigungen im Kleingartenverein ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Bein gestellt und zu Boden gezogen - Polizei sucht männlichen Täter

An einer Haltestelle in der Schützenstraße wurde einem Jungen am 28.05.2024 gegen 16:00 Uhr während des Ausstieges aus einem Bus ein Bein gestellt. Anschließend wurde er von der selbigen männlichen Person zu Boden gezogen. Der Junge erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tasche von Fahrrad entwendet - Täterin kann angetroffen und überführt werden

Ein 64-Jähriger stellte am 28.05.2024 gegen 18:30 Uhr sein Fahrrad an einem Fahrradständer in der Bögelstraße ab. Anschließend entfernte er sich und ließ eine Tasche mit Wertgegenständen zurück. Als er zurückkam bemerkte er, dass die Tasche samt Inhalt im Wert von wenigen tausend Euro entwendet wurde. Durch Ortung von elektronischen Geräten aus der Tasche wurde diese auf einem Spielplatz aufgefunden. Lediglich ein Laptop fehlte. Durch polizeiliche Fahndung konnte eine 41-Jährige im Nahbereich angetroffen werden. Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen die Frau. Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Bürogebäude - Türen aufgehebelt

Unbekannte hebelten in der Nacht zum 28.05.2024 die Tür des Notausgangs eines Bürogebäudes in der Heinrich-Böll-Straße auf. Anschließend wurden im Gebäude weitere Türen aufgehebelten und die Räumlichkeiten durchsucht. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Der Sachschaden an den Türen wird auf 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Papiermüll entzündet - Feuerwehr kann Brandausweitung verhindern

Am 28.05.2024 gegen 07:00 Uhr stellte eine Anwohnerin fest, dass aus dem Mülltonnenraum eines Mehrfamilienhauses in der Baumstraße Rauch entwich. Die zügig eingreifende Feuerwehr konnte eine Brandausweitung verhindern. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass Unbekannte Papiermüll im betroffenen Raum entzündet haben. Es entstand lediglich Schaden am Fußboden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen

Dahlenburg - Lader von Landmaschinenhandel gestohlen - Ermittlungen laufen

Die Polizei ermittelt wegen dem Diebstahl von zwei Ladern im Wert von über 100000 Euro. Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht zum 28.05.2024 zwei Zaunelemente eines Landmaschinenhandels in der Straße "Zum Kiebitzberg" entfernt und anschließend die beiden Lader der Marke "Schäffer" entwendet. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen die etwas beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Fahrraddiebstahl am Nachmittag - Auch Helme entwendet

Am Dienstagnachmittag, 28.05.2024, entwendeten Unbekannte ein mittels Schloss gesichertes Pedelec in der Straße "Rote Straße" und entfernten sich in unbekannte Richtung. Auch zwei am Pedelec befestigte Fahrradhelme der Marke Gazelle wurden gestohlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwas über eintausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wittorf - Unfall an Kreuzung - vier Personen leichtverletzt

Eine 22-jährige fuhr am 28.05.2024 gegen 19:30 Uhr mit einem VW-Polo die Wiesenstraße entlang und missachtete bei dem Einfahren auf die Hauptstraße die Vorfahrt eines der Straße folgenden BMW 120i. Die 22-Jährige und ihr 23-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Die beiden Personen im BMW erlitten ebenfalls leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - berauscht vor Polizeidienststelle unterwegs - "THC" Konsum eingeräumt

Am Morgen des 29.05.2024 überprüfte eine Polizeistreife im Rahmen einer Verkehrskontrolle unmittelbar vor dem Polizeikommissariat in der Saaßer Chaussee bei einem 32-jährigen VW-Golf-Fahrer die Fahrtüchtigkeit. Dabei verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff "THC". Der Konsum von Cannabis am Vorabend wurde eingeräumt. Bereits am gestrigen 28.05.2024 wurde im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle bei mehreren Fahrzeugführenden im Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Beeinflussung festgestellt (siehe Pressemitteilung v. 29.05.2024).

Bergen (Dumme) - Ermittlungen nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am 15.05.2024 gegen 07:00 Uhr kam es auf der L261 zwischen Spithal und Kassau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW ID.3 und einem Jungen auf einem Fahrrad. Der von einem 75-Jährigen geführte VW stoß dabei während eines Überholvorgangs mit dem Außenspiegel gegen den Radfahrer. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Mehrere Personen kamen anschließend zum Unfallort, um den verletzten Jungen zu versorgen. Die Polizei sucht nach diesen Personen und weiteren Zeugen die den Unfallhergang gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche und Beschädigungen im Kleingartenverein

Im Zeitraum vom 27.05.2024 bis zum 28.05.2024 wurden mehrere Straftaten auf Grundstücken eines Kleingartenvereines "An den Zehn Eichen" festgestellt. Dabei wurde teilweise versucht gewaltsam in Parzellen einzudringen. Außerdem wurden Gegenstände beschädigt und besprüht. Zusätzlich wurden Reifen zerstochen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell