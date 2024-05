Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Komplettentwendungen von Pkw BMW und Audi - Polizei fahndet ++ alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwerverletzt ++ Fischwilderei an der Elbe ++ Einbruch in Gartenlaube ++

Lüneburg (ots)

Presse - 27.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Rangelei im Vogelpark - Beleidigung und Körperverletzung

Zu einer Rangelei zwischen zwei Frauen kam es am 26.05.2024 gegen 19:45 Uhr im Vogelpark. Dabei soll es neben einer wechselseitigen Körperverletzung auch zu Beleidigungen zwischen einer 17-Jährigen und einer 43-Jährigen gekommen sein. Während der Rangelei wurden auch die Kette der Jugendlichen zerrissen. Sie erlitt durch die Auseinandersetzung Kopfschmerzen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlaube - Spardose entwendet

In der Nacht zum 26.05.2024 ist es in Lüneburg erneut zu einem Einbruch in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins gekommen. Unbekannte brachen ein Fenster auf und verschafften sich somit unbefugt Zutritt. Sie entwendeten eine Spardose mit wenigen Euros. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Bereits in der jüngeren Vergangenheit ist es in Lüneburg zu Einbrüchen oder Einbruchsversuchen in Parzellen oder Gartenlauben von Kleingartenvereinen gekommen (siehe Pressemitteilung v. 22.05.2024). Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus unverschlossenem PKW

Im Zeitraum vom 25.05.2024 ca. 13:00 Uhr bis zum 26.05.2024 ca. 11:00 Uhr entwendeten Unbekannte eine große mit Kleidung gefüllte Tasche aus einem unverschlossenen PKW auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Rübekuhle". Der Wert des Diebesgutes wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec vor Imbiss entwendet

Ein Pedelec der Marke "CUBE" wurde am Abend des 26.05.2024 in der Straße "Ziegelkamp" entwendet. Das dunkle Herren-Pedelec im Wert von mehreren hundert Euro wurde dort vor einem Imbiss abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe), OT. Wetzen - mit Feldstein Scheibe von Mini-Bagger eingeworfen

Die Scheibe eines auf einem Grundstück Dorfstraße abgestellten Minibaggers warfen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.05.24 mit einem Feldstein ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi A4 aus Berlin stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 27.05.24 in der Dahlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes, der in Hamburg wohnhaft ist, stellten die Beamten gegen 04:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin und THC verlief positiv.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf - Polizeireiter im Einsatz - Fischwilderei an der Elbe

Die Reiterstaffel aus Braunschweig ist derzeit im Biosphärenreservat tätig und kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften (näheres hierzu siehe Pressemitteilung vom 30.04.2024). Im Rahmen ihres Dienstes kontrollierten sie am 25.05.2024 gegen 23:00 am Elbufer auf Höhe der Straße "An der Kreisstraße" einen 53-jährigen Angler. Bei diesem stellten sie fest, dass er keine gültige Erlaubnis für den entsprechenden Elbabschnitt besaß. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. In unmittelbarer Nähe wurde ein weiterer Verstoß bei einem Angler festgestellt. Weitere Kontrollen folgen.

Waddeweitz - alleinbeteiligter Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwerverletzt

Ein 52-Jähriger befuhr am 26.05.2024 gegen 13:30 Uhr einen Waldweg zwischen den Ortschaften Dickfeitzen und Kröte. Dabei rutschte er mit seinem Motorrad der Marke Honda weg und stürzte zu Boden. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Uelzen

Lüder/Suderburg - Komplettentwendungen von Pkw BMW und Audi - Polizei fahndet

Einen weißen Pkw BMW - Cabriolet-Limousine - stahlen Unbekannte in der Nacht zum 27.05.24 aus einem Carport auf einem Grundstück im Lerchenweg in Lüder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat den Pkw BMW mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-AB 750 zur Fahndung ausgeschrieben.

Vermutlich gegen 03:30 Uhr konnten professionelle Auto-Diebe von einem Grundstück im Jägerweg in Suderburg auch einen hochwertigen blauen Pkw Audi A6 Avant wegfahren. Hier wurde vermutlich das "Keyless-Go-Signal" abgefangen und der Pkw mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen UE-SM 56 wegfahren. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro. Die Polizei fahndet.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Am 26.05.2024 kam es gegen 15:15 Uhr im Rahmen eines Fußballspiels in der Ortschaft Niendorf II zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 48-jährigen Zuschauer und einem 35-jährigen Spieler. Dabei sei es nach Zeugenangaben zunächst zu einem Wortgefecht während des Spiels gekommen. Nach dem Spiel soll der 48-Jährige den 35-Jährigen beleidigt haben, welcher den Zuschauer daraufhin mit einem Kopfstoß verletzte. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Der 48-Jährige wurde leichtverletzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - Handtasche aus PKW entwendet

Unbekannte entwendeten am 26.05.2024 zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr eine Handtasche aus einem PKW, welcher auf einem Parkplatz im Hellbergsweg abgestellt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob das Fahrzeug verschlossen oder unverschlossen zurückgelassen wurde. Beschädigungen wurden am Fahrzeug nicht festgestellt. In der Handtasche befanden sich unter anderem Dokumente und Bargeld. Auf mehrere hundert Euro wird der Wert der Handtasche inklusive Inhalt geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Trotz Cannabis-Konsum am Lenker

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 26.05.2024 gegen 08:30 Uhr wurde die Fahrtüchtigkeit eines 28-jähriger E-Scooter-Fahrers in der Waldstraße überprüft. Dabei wurden Auffälligkeiten festgestellt. Der Fahrer räumte daraufhin den regelmäßigen Cannabis-Konsum ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

