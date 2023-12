Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Mann zu Boden gestoßen - WhatsApp-Betrug - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen im Kranichweg abgestellten VW Passat, wobei an dem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Zeugen beobachteten den Unfall; sie konnten der Polizei Hinweise geben. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Aalen: 67-Jähriger wurde das Opfer von Betrügern

Mehrere tausend Euro überwies ein 67-Jähriger in dem guten Glauben, seiner Tochter zu helfen. Der Mann hatte am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr eine WhatsApp-Nachricht seiner angeblichen Tochter erhalten, in welcher diese mitteilte, dass ihr Mobiltelefon kaputt ist und sie dringende Überweisungen erledigen muss. Nachdem ein Anruf bei ihr erfolglos blieb, überwies der Mann das Geld. Da er tatsächlich davon ausging, dass alles rechtens ist, bestätigte er die Überweisungen sogar gegenüber einem Mitarbeiter seiner Bank, der misstrauisch wurde und bei dem 67-Jährigen nachfragte. Wenn auch Sie eine derartige Nachricht erhalten, gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen ein. Sprechen Sie Ihre Kinder persönlich an; verwenden Sie hierzu die Ihnen bekannte Telefonnummer. Blockieren Sie die Nummer des Absenders, um keine weiteren Nachrichten von ihm zu erhalten.

Abtsgmünd-Pommertsweiler: Gegen geparkten Anhänger gefahren

Aufgrund Sonnenblendung übersah ein 44-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr einen in der Langen Straße abgestellten Anhänger und streifte diesen mit seinem Ssangyong. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5.500 Euro.

Aalen: Mann zu Boden gestoßen

Ein 69-Jähriger zog sich am Dienstagnachmittag durch den Stoß eines bislang Unbekannten eine schwere Verletzung zu. Der Mann gab an, dass er den Unbekannten dabei beobachtet hatte, wie er Fotos von seinem Grundstück machte und anschließend sogar über den Zaun auf das Areal in der Bahnhofstraße stieg. Als der 69-Jährige den Unbekannten ansprach, stieß dieser ihn zu Boden und flüchtete. Der 69-Jährige musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Ins Rutschen gekommen

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen entstand. Um einem, den Mantelhofer Weg fahrenden, Traktor mit Streuaufsatz die Weiterfahrt zu ermöglichen, wich ein 62-Jähriger gegen 8 Uhr mit seinem Audi in eine Hofeinfahrt aus. Der Traktor kam auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen und streifte den stehenden Audi.

Ellwangen: Zwei Jugendliche vorläufig festgenommen

Kurz nach Mitternacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wurde der 22-jährige Bewohner eines Gebäudes in der Amtsgasse durch Einbruchsgeräusche aufgeschreckt. Alarmiert schaute der Mann nach und sah eine Person, die eine Sturmhaube trug und ein Brechwerkzeug in der Hand hielt, vor seiner Wohnungstüre stehen. Der 22-Jährige setzte sofort einen Notruf ab. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten zwei Personen vom Tatort. Diese konnten nach einer kurzen Verfolgung durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers in der Klopfergasse angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden 16 und 17 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher führten unter anderem zwei Schlagstöcke und Schraubendreher mit sich. Alle Gegenstände, welche die beiden Jugendlichen mit sich führten, wurden beschlagnahmt, ehe sie nach Aufnahme des Sachverhalts an ihre Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ellenberg: Auf die Gegenfahrbahn geschleudert

Am Dienstagmittag kurz vor 13 Uhr befuhr eine 25-Jährige mit ihrem Mercedes-Vito die Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Wört. In einer Linkskurve geriet ihr Fahrzeug auf schneeglatter Straße ins Rutschen und schleuderte auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 46-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Ellwangen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf dem Gelände einer Tankstelle streifte ein 40-Jähriger am Dienstagmittag gegen 13 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine beim Vorbeifahren einen Lkw, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Rund 1000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker, als er in der Haller Straße eine frisch gesetzte Verkehrsinsel überfuhr und dabei mehrere Bordsteine beschädigte. Die Beschädigungen wurden am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Auffahrunfall

Wegen starker Sonnenblendung fuhr eine 47-Jährige am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Efeustraße gegen den entgegenkommenden Ford einer 64-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Unbekannte beschädigten am Dienstag die Heckscheibe eines Citroen, der auf einem Firmengelände in der Richard-Bullinger-Straße abgestellt war. Der Schaden wurde gegen 14.20 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07361/5240.

Ruppertshofen: 5000 Euro Sachschaden

Mit ihrem Hyundai rutschte eine 51-Jährige am Dienstagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der Straße "Alter Berg" auf einen stehenden Peugeot-Sprinter auf. Dieser wurde bei dem Aufprall teilweise in den rechtsseitig der Fahrbahn verlaufenden Graben geschoben. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

