POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.05.-26.05.2024 ++

Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 24.05.-26.05.2024

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfall zwischen Radfahrern mit zwei Verletzten

Am 24.05.2024 kam es gegen 18:20 Uhr in der Lise-Meitner-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen dem 54-jährigen Fahrer eines E-Bikes und einem 13-jährigen Mädchen auf einem Damenrad. Im Begegnungsverkehr kollidierten die beiden Lenker der Fahrräder, in dessen Folge beide Beteiligten stürzten und sich leicht verletzten. Ob beide in der Situation etwas falsch gemacht haben könnten, müssen nun die Ermittlungen klären.

Lüneburg - Wechselseitige Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

In den frühen Abendstunden des 24.05.2024 gingen zwei männliche Kontrahenten (38 und 39 Jahre alt) in einer Gemeinschaftsunterkunft im Ortsteil Rettmer u.a. mit Bratpfannen und Messern aufeinander los. Das Handgemenge endete glücklicherweise nur mit leichten Verletzungen beider Personen. Nach einer räumlichen Trennung und der Androhung von Folgemaßnahmen blieb es den Rest des Tages ruhig.

Lüneburg - Schwerste Verletzungen nach Anzünden einer Zigarette

In der Nacht vom 24.05.2024 auf den 25.05.2024 erlitt ein 44-jähriger Mann, der Bewohner in einem Pflege- und Therapiezentrum ist und hier zumeist im Rollstuhl sitzt, schwerste Brandverletzungen, nachdem er sich mit einem Flambierbrenner eine Zigarette anzünden wollte. Seine Bekleidung geriet in Brand. Durch schnelles Eingreifen eines Mitarbeiters wurde Schlimmeres verhindert. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Schleswig-Holstein gebracht.

Lüneburg - Diebstahl eines Leichtkraftrads

Am 25.05.2024 wurde gegen Mitternacht das Leichtkraftrad -Marke Daelim- eines 64-jährigen Geschädigten aus dessen Carport in der Eichenbrücker Straße entwendet. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Diebstahls dauern an.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt

Am 25.05.2024 wurde kurz nach Mitternacht der 46-jährige Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz im Stadtteil Weststadt kontrolliert. Aufgrund von festgestelltem Atemalkoholgeruch wurde anschließend ein Test am tragbaren Alcomaten durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,99 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Sohn und Vater

Am 25.05.2024 kommt es gegen 09:35 Uhr zu einem Streit zwischen dem 25-jährigen Sohn und seinem 56-jährigen Vater auf dem Gelände der Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Nachdem der Sohn seinem Vater zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte, beschädigte er auch noch seinen geparkten PKW. Auch bei den hinzugezogenen Polizeibeamten verhält sich der psychisch auffällige Sohn aggressiv, sodass er schlussendlich die Nacht in der Klinik verbringen musste.

Scharnebeck - Streitigkeiten im Mehrfamilienhaus

Am 26.05.2024 stritten sich gegen 01:00 Uhr die Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Fuchsloch. Ausschlaggebend war ein Aufeinandertreffen der beiden Mietparteien mit unterschiedlichen Ansichten bzgl. der Eingangstür im Hausflur. Nach einem kleinen Handgemenge zeigten sich die beteiligten Personen gegenseitig wegen Körperverletzung an.

Deutsch Evern - 30 km/h - Schilder in der Timelostraße umgestellt

Am Wochenende haben Unbekannte die umleitungsbedingten 30 km/h - Schilder in der Timelostraße so ummontiert, dass diese erst hinter dem aktuell dort positionierten Blitzer zu sehen sind. Ob es dadurch zu einem erhöhten Aufkommen der Blitzerauslösungen gekommen ist, muss der Landkreis Lüneburg feststellen. Ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wird von Amts wegen eingeleitet.

Lüchow

Wustrow - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Morgen des 25.05.2024 ist es in einem Wustrower Ortsteil zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen. Gegen 7 Uhr morgens teilte eine Zeugin mit, dass sich vor ihrer Haustür eine randalierende Person befindet. Beim anschließenden Eintreffen der Polizeibeamten konnte ein 44 Jahre alter Mann in einem stark alkoholisierten Zustand angetroffen werden. Während der polizeilichen Maßnahme schlug der alkoholisierte Mann unvermittelt einem Polizeibeamten gegen den Arm und leistete zudem bei einer anschließenden Ingewahrsamnahme erheblichen Widerstand. Gegen den Täter wird nun unter anderem wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Waddeweitz - Streitigkeiten bei privater Feierlichkeit Auf einer privaten Feierlichkeit in der Nacht vom 24.05 auf den 25.05. kam es gegen 1 Uhr zu Streitigkeiten zwischen zwei Personen. Eine der Personen gab hierbei an, von einem Revolver bedroht worden zu sein. Dieser Revolver entpuppte sich im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme jedoch als Gartenschlauchdüse.

Dannenberg - Mehrere Straftaten bei Pfingstbierfest in Splietau Zu einer Körperverletzung auf dem Veranstaltungsgelände des Pfingstbierfestes kam es am 25.05. gegen 23:30 Uhr. Ein zunächst verbal geführter Streit zwischen zwei Personengruppen mündete schließlich darin, dass ein bislang unbekannter Täter einem 19-jährigen mit der Faust in dessen Gesicht schlug. Weiterhin wurden im Umkreis zum Veranstaltungsgelände mehrere Kfz-Kennzeichen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Uelzen

Gerdau / OT Barnsen - Schwerer Verkehrsunfall auf der K 34

Am Samstagmorgen gegen 09:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der K 34 kurz vor Barnsen. Hierbei kam ein 49-jähriger Pkw-Fahrer alleinbeteiligt aus Richtung Melzingen kommend nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und kollidierte anschließend frontal mit einem weiteren Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite gegen einen dritten Baum geschleudert. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwerverletzt im Fahrzeug eigeklemmt. Die hinzukommenden Rettungskräfte und die eingesetzte Feuerwehr mussten schweres Gerät einsetzten um den Fahrer aus dem Fahrzeugwrack zu befreien.

