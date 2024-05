Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Fahrraddiebe gestört - "Hamburger Jungs" versuchen sich im Fahrradparkhaus - Polizeistreife stellt Täter - auch noch E-Scooter geklaut ++ jugendlicher Motorroller-Dieb - Motorroller sichergestellt

Lüneburg (ots)

Presse - 28.05.2024 ++

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebe gestört - "Hamburger Jungs" versuchen sich im Fahrradparkhaus - Polizeistreife stellt Täter - auch noch E-Scooter geklaut

Zwei 19 und 20 Jahre alte junge Männer aus Hamburg ertappten Mitarbeiter/Zeugen in den Nachmittagsstunden des 27.05.24 beim Diebstahl von Fahrrädern im Fahrradparkhaus in der Bahnhofstraße. Die beiden Heranwachsenden waren gegen 15:15 Uhr gerade dabei ein Kettenschloss mit einem Sattel "aufzudrehen". Die beiden "Hamburger" ergriffen die Flucht, wobei alarmierte Polizeibeamte den 20-Jährigen kurze Zeit später im Bahnhofsumfeld wahrnehmen, verfolgen und stellen konnte. Parallel stellten die Beamte bei dem jungen Mann einen "geklauten" E-Scooter sowie einen "fremden" Personalausweis und eine EC-Karte fest und sicher. Auch den E-Scooter hatten die Heranwachsenden zuvor im Fahrradparkhaus geklaut. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Embsen/Adendorf - jugendlicher Motorroller-Dieb - Motorroller sichergestellt

Nach dem Diebstahl eines Motorrollers Kreidler in der Nacht zum 27.05.24 auf einem Grundstück Papendoren in Embsen, konnte die Polizei den "Roller" am 27.05.24 auf einem Grundstück in Adendorf sicherstellen. Ein 14-Jähriger hatte den Motorroller zusammen mit einem "Kumpel" gestohlen und diesen weggefahren. Parallel ermittelt die Polizei wegen weiteren Diebstählen von Motorrollern gegen den Jugendlichen. Die weiteren Ermittlungen gegen den 14-Jährigen sowie weitere Personen dauern an.

Lüneburg - Ladendieb - Parfums aus der Auslage gestohlen - Täter gestellt

Einen 33 Jahre alten Ladendieb konnte eine Polizeistreife nach einem Diebstahl in den Nachmittagsstunden des 27.05.24 in der Lüneburger Innenstadt stellen. Der junge Mann hatte gegen 14:45 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße zwei Parfums im Wert von gut 180 Euro aus der Auslage gegriffen. Einen der "Düfte" konnten die Beamten bei dem Mann sicherstellen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Lüneburg - Pkw-Scheibe eingeschlagen - nichts gestohlen

Die hintere Scheibe eines auf einem Parkplatz in der Bardowicker Straße abgestellten Pkw Audi schlugen Unbekannte im Zeitraum vom 23. bis 27.05.24 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Gestohlen wurde nichts.

Reppenstedt - Kabel auf Baustelle durchtrennt und mitgenommen

Diverse Kabel durchtrennten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 24. und 27.05.24 auf einer Baustelle eines Wohngebäudes, Am Lehmpfad. Die abgeschnittenen Kabel nahmen die Diebe mit, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Wittorf - volltrunken mit dem Pkw unterwegs - 3,2 Promille

Eine volltrunkene Fahrerin eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.05.24 in Wittorf. Bei der Kontrolle der 47-Jährigen gegen 15:45 Uhr stellten die Beamten einen Alkoholwert von 3,2 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens veranlasst und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Lüneburg - Radfahrer "in falscher Richtung" kollidiert mit Rettungswagen - weitergefahren

Nach einem "flüchtigen" Radfahrer mit Vollbart sucht die Polizei nach einer Verkehrsunfallflucht in den Mittagsstunden des 27.05.24 im Moldenweg. Die Besatzungen eines Rettungswagens Mercedes Sprinter war gegen 11:40 Uhr im Moldenweg unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten aus einer Zufahrt in den Straßenbereich eingebogen und kollidierte dabei mit dem in "falscher Richtung" auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Der Radfahrer fuhr unverletzt weiter. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Der Radfahrer wird mit ca. 50 Jahre alt, graues Haar und Vollbart beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Verschlossenes Fahrrad entwendet

Ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Elbuferstraße abgestelltes E-Bike wurde im Zeitraum vom 26.05.2024 bis zum 27.05.2024 entwendet. Dabei befand sich das E-Bike im Wert von mehreren hundert Euro auf dem rückwärtigen Bereich des Supermarktes. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Dannenberg - Diebstahl aus unverschlossener Wohnung - Handtaschen entwendet

Die Abwesenheit der Bewohnerin nutzten Unbekannte in der Nacht zum 26.05.2024, um in die unverschlossene Wohnung "An den Ratswiesen" zu gelangen. Dort entwendeten sie insgesamt vier Handtaschen. In einer davon befand sich ein mit Dokumenten und Zahlungskarten gefülltes Portemonnaie. Der Schaden liegt bei knapp 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Dannenberg OT Riskau - Fenster aufgehebelt - Räumlichkeiten durchsucht - Schlüssel entwendet

In der Nacht zum 27.05.2024 hebelten Unbekannte das Fenster eines Wohnhauses in der Ortschaft Riskau auf. Anschließend betraten sie das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Als Diebesgut ist bislang nur ein Schlüssel bekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Mit über 2 Promille am Steuer - ohne Führerschein

Am 27.05.2024 kontrollierte die Polizei gegen 21:45 Uhr einen PKW mit Anhänger in der Röbbeler Straße. Bei dem 48-jährigen Fahrer wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergab sich zusätzlich der Verdacht des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - Polizei misst Geschwindigkeiten am Kindergarten

Am 27.05.2024 führte die Polizei am Nachmittag eine Geschwindigkeitsmessung in der Ripdorfer Straße auf Höhe des dortigen Kindergartens durch. Insgesamt wurden zehn Verstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h lag der gemessene Höchstwert bei 54 km/h.

Uelzen - E-Bike am Bahnhof entwendet

Aus dem Fahrradraum des Bahnhofes entwendeten Unbekannte im Verlaufe des 27.05.2024 ein mittels Faltschloss gesichertes E-Bike der Marke "RALEIGH". Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Der Wert des E-Bikes liegt bei wenigen tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

