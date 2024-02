POL-PDKO: Brand eines Wohnhauses am 05.02.2024 (Folgemeldung)

Weitersburg (ots) - In der Straße "Im Forst" in Weitersburg erhielt ein Anwohner am 05.02.2024, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, ein Angebot für sofortige Sanierungsmaßnahmen an seinem Dach. Nachdem man sich auf den Arbeitslohn geeinigt hatte begannen die drei Handwerker sofort mit der Arbeit und tauschten Fallrohre aus. Im Anschluss wollten die angeblichen Dachdecker jedoch einen deutlich höheren Betrag, ...

