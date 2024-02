Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrügerische Dackdecker-Kolonne

Weitersburg (ots)

In der Straße "Im Forst" in Weitersburg erhielt ein Anwohner am 05.02.2024, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, ein Angebot für sofortige Sanierungsmaßnahmen an seinem Dach. Nachdem man sich auf den Arbeitslohn geeinigt hatte begannen die drei Handwerker sofort mit der Arbeit und tauschten Fallrohre aus. Im Anschluss wollten die angeblichen Dachdecker jedoch einen deutlich höheren Betrag, da der Anwohner auch die Materialkosten zu bezahlen hätte. Da dieser nicht auf die versuchte Täuschung hereinfiel verließen die Männer in schlechter Stimmung die Baustelle und fuhren mit einem PKW mit polnischer Zulassung davon.

Da vermutlich weder die Arbeiten sachgerecht durchgeführt wurden, noch der Lohn in einem angemessenen Verhältnis stand, erstattete der Anwohner später bei der Polizei eine Strafanzeige wegen Betruges.

Wenn Sie Zeuge des Vorfalls geworden sind oder Ihnen auch ein zweifelhaftes Angebot gemacht wurde melden Sie sich bitte bei der Polizei.

