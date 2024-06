POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit mündet in gefährliche Körperverletzung - Zeugenaufruf

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montagvormittag gegen 11 Uhr bemerkte eine Zeugin am Neckargemünder Bahnhof einen Mann, welcher sich am Gleis 5 entblößte und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben soll. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, schlank, vollständig ...

mehr