POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Dinklage

Delmenhorst (ots) - Am Sonntag, 07.07.2024, gegen 06:20 Uhr befuhr ein 53-jähriger aus Wildeshausen mit seinem Pkw die Mittelstraße in Wildeshausen, als er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, einen Gartenzaun durchbrach und im dortigen Garten zu Stehen kam. Anschließend stieg er aus dem Pkw und entfernte sich fußläufig vom Unfallort. Ein Zeuge ...

