Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst, Stedinger Straße, kurz hinter der Einmündung zur Schönemoorer Straße Sonnabend, 06.07.2024, gegen 11:50 Uhr

Zur Unfallzeit befährt eine 23-jährige aus Delmenhorst mit ihrem Pkw VW-Polo die Stedinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte, als sie ihr Fahrzeug Ort verkehrsbedingt anhalten muss. Hinter ihr fährt eine 39-jährige aus Delmenhorst mit einem Pkw VW Touareg und hält ihr Fahrzeug ebenfalls an. Dahinter fährt ein 44-jähriger aus Delmenhorst mit einem Pkw Audi, der die stehenden Fahrzeuge zu spät erkennt und auf den VW Touareg auffährt, wodurch das Fahrzeug auf den VW Polo geschoben wird. Bei dem Zusammenstoß werden der Unfallverursacher sowie die 39-jährige Fahrerin des VW Touareg leicht verletzt und müssen zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000,- EUR.

