POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots) - Am 05.07.2024, gegen 13:09 Uhr, befuhr einen Linienbus die Mittelorter Straße in Ovelgönne. Im dortigen Kurvenbereich kam dem 40-jährigen Busfahrer ein LKW entgegen. Der LKW-Fahrer geriet über die Fahrstreifenbegrenzung auf die Fahrspur des Busses, so dass der Busfahrer nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hier geriet der Bus auf die Berme und beschädigte ein Verkehrszeichen. ...

