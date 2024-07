POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden +++ Verursacherin möglicherweise unter Drogeneinfluss

Delmenhorst (ots) - Ein Mann hat sich am Donnerstag, 04. Juli 2024, gegen 22:10 Uhr, nach einem Streit in Brake schwere Verletzungen zugezogen. Er musste von Rettungskräften geborgen und in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 28-jährige Braker geriet aus unbekannten Gründen mit zwei Männern vor einem ...

mehr