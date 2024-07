Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auseinandersetzung vor einem Mehrfamilienhaus in Brake +++ Mann verletzt sich schwer

Delmenhorst (ots)

Ein Mann hat sich am Donnerstag, 04. Juli 2024, gegen 22:10 Uhr, nach einem Streit in Brake schwere Verletzungen zugezogen. Er musste von Rettungskräften geborgen und in ein Krankenhaus gefahren werden.

Der 28-jährige Braker geriet aus unbekannten Gründen mit zwei Männern vor einem Mehrfamilienhaus im Uhlandweg in Streit. Sie zogen sich vor dem aggressiven Mann zurück und flohen in einen Hausflur. Weil der 28-Jährige zu diesem keinen Zutritt hatte, kletterte er auf die Eingangsüberdachung und schlug mehrfach gegen ein Fenster zum Treppenhaus. Durch einen dieser Schläge ging die Scheibe zu Bruch. Der 28-Jährige zog sich eine tiefe und stark blutende Schnittwunde am Arm zu, stürzte auf das Vordach und verlor hier das Bewusstsein.

Nachbarn waren zuvor auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam geworden und hatten bereits die Polizei verständigt. Die eintreffenden Beamten kletterten auf das Vordach und leisteten dem Schwerverletzten Erste Hilfe. Er wurde von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr vom Vordach geborgen und in einem Rettungswagen notversorgt. Anschließend erfolgte der Transport in ein Krankenhaus. Für den 28-Jährigen besteht Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell