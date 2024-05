Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Ohne Führerschein, aber berauscht - Flucht vor der Polizei

Mainz (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Mainz 1 fällt am Sonntag Morgen um 06:24 Uhr in der Holzhofstraße eine weiße Limousine besetzt mit einer männlichen Person auf, welche beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich die Fahrtrichtung ändert und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt davon fährt. Nachdem die Beamten den Streifenwagen gewendet haben, können sie die Limousine noch sehen, wie sie in die Windmühlenstraße in Richtung Oberstadt abbiegt. Der PKW wird zunächst aus den Augen verloren, kann aber kurze Zeit später in einem Innenhof einer Seitenstraße geparkt aufgefunden werden. In dem noch warmen, aber nicht verschlossenen PKW ist keine Person mehr festzustellen.

Bei einer Absuche im Nahbereich kann der 27-Jährige Halter des PKW versteckt in einem Gebüsch angetroffen werden. Er gibt an nicht gefahren zu sein und nicht zu wissen, wo der Schlüssel zu dem PKW sei. Der Mainzer gibt den Konsum von Alkohol und legalen Betäubungsmitteln in der näheren Vergangenheit zu, will sich aber nicht weiter zu der Fahrt äußern.

Da der 27-Jährige bereits in der Vergangenheit wegen Trunkenheitsfahrten seinen Führerschein abgeben musste, wird ihm in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des PKW erklärt. Zudem soll ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen werden.

Noch während der Entnahme auf der Dienststelle wird durch eine weitere Streifenbesatzung der Schlüssel zu der Limousine in dem Gebüsch, in welchem der Fahrer angetroffen worden war, gefunden. Darauf angesprochen bitte der 27-Jährige ihm den daran befindlichen Haustürschlüssel auszuhändigen, da er ansonsten nicht zu Hause rein kommen würde.

